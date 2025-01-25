الأول في العالم.. اعتماد «بخاخ أنفي» لعلاج الاكتئاب

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على استخدام بخاخ “سبرافاتو- إسكيتامين”، لعلاج البالغين الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الشديد.

وقال بيان صحفي صادر عن شركة “جونسون آند جونسون”: “يعتبر “سبرافاتو” أول علاج أحادي معتمد للبالغين المصابين بالاكتئاب الشديد المقاوم للعلاج”.

ووفق موقع mcgovern medical school، فإن “الموافقة جاءت على الدواء بعد مراجعة أولية سريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، استنادًا إلى نتائج تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية متعددة المراكز وخاضعة للعلاج الوهمي”.

وأظهرت النتائج “تحسنًا ملحوظًا في جميع العناصر العشرة على مقياس مونتغمري-آسبيرغ للاكتئاب (MADRS) بعد 28 يومًا من بدء العلاج. فبعد أربعة أسابيع، أظهر 22.5% من المرضى الذين استخدموا “سبرافاتو” تحسنًا ملحوظًا مقارنة بـ 7.6% فقط من المرضى الذين تلقوا علاجًا وهميًا”.

وبحسب الموقع، “يُستخدم بخاخ “سبرافاتو” تحت إشراف متخصص الرعاية الصحية في بيئة طبية، حيث يستهدف الدواء الناقل العصبي الجلوتامات، على الرغم من أن آلية عمل مادة “الإسكيتامين” المستخدمة في البخاخ لتحقيق التأثير المضاد للاكتئاب لا تزال غير مفهومة بشكل كامل، ولضمان الاستخدام الآمن والملائم للدواء، يتوفر “سبرافاتو” فقط من خلال برنامج مقيد يُعرف باسم “برنامج تقييم وتخفيف مخاطر سبرافاتو”، وذلك بسبب المخاطر المحتملة للآثار الجانبية الخطيرة، مثل التخدير والانفصال عن الواقع والاكتئاب التنفسي وإساءة الاستخدام”.

من جانبه، أوضح بيل مارتن، رئيس القطاع العلاجي العالمي لعلم الأعصاب في “جونسون آند جونسون” للطب المبتكر، أن “الاكتئاب المقاوم للعلاج قد يكون معقدًا للغاية، خاصةً بالنسبة للمرضى الذين لا يستجيبون لمضاداتن الاكتئاب الفموية أو لا يتحملونها”.

وأضاف مارتن: “يتوفر الآن سبرافاتو كعلاج مستقل، ما يعني أن المرضى قد يشعرون بتحسن في أعراض الاكتئاب في غضون 24 ساعة وحتى 28 يومًا، دون الحاجة إلى تناول مضادات الاكتئاب الفموية يوميا”.