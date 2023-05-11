الأول في برلين والـ20 في ألمانيا.. «محمد» يتصدر قائمة أسماء حديثي الولادة

تصدر اسم محمد المرتبة الأولى في برلين بالنسبة للذكور حديثي الولادة، والمرتبة الـ20 في كامل ألمانيا، متفوقا بذلك على أسماء أخرى.

وبحسب موقع «دي دبليو»، قالت جمعية اللغة الألمانية إنّ اسم محمد سبق أسماء تربعت لفترة طويلة على القائمة على غرار إسمي نوح وآدم.

وذكرت صحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية، أنّ هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في العاصمة الألمانية برلين ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

وأوضحت صحيفة «دي تسايت» الألمانية والتي نشرت أيضا عن الموضوع، فإنّ أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أنّ اسم محمد احتل اسم المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تم منح اسم محمد لعدد ألفين و758 مرة لمواليد العام الماضي 2022.

وأضافت الصحيفة أنّ اسم محمد لم يكن هو الأكثر شيوعا في برلين عام 2018 بيد أنّه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلا في برلين حينها، ليحتل في عام 2021 احتل المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.