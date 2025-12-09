الأول مرة.. مؤسسة النفط تعتمد لائحة «الحفر الموحّدة»

اعتمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، اليوم الثلاثاء، لائحة الحفر الموحّدة لشركات القطاع، بحضور مدراء الحفر بالمؤسسة والشركات وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الدليل وعدد من مديري الإدارات المعنية.

أعرب المهندس مسعود سليمان عن تقديره لكل من ساهم في إعداد هذه اللائحة، مؤكداً فخره بهذا الإنجاز الذي يوحّد إجراءات الحفر وصيانة الآبار ويعزز الكفاءة التشغيلية وسلامة العمليات في مختلف المواقع النفطية.

وتعد اللائحة الجديدة خطوة تاريخية للقطاع بعد أكثر من خمس سنوات من العمل المستمر، إذ تتضمن مواصفات قياسية للحفر وصيانة الآبار وإجراءات موحدة تسهم في حماية العاملين والمعدات، والحد من المخاطر التشغيلية، مع المساهمة في تقليل التكلفة التشغيلية.

عقد مدير إدارة الحفر وصيانة الآبار بالمؤسسة اجتماعاً مع المعنيين لمناقشة آلية تنفيذ لائحة الحفر الموحّدة وضمان تطبيقها بفعالية في جميع المواقع النفطية.