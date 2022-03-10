الأول منذ 2016.. ليبيا تُعيّن سفيراً فوق العادة في قطر￼

تسلم الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، نسخة من أوراق اعتماد محمد اللافي سفيرا فوق العادة مفوضا لليبيا لدى دولة قطر.

وبحسب ما ذكرت الخارجية عبر موقعها الرسمي، فقد تمنى الأمين العام لوزارة الخارجية، للسفير الليبي التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي ليبي مطلع، إن ليبيا عينت سفيراً لها في دولة قطر بعد غياب سنوات.

وأوضح المصدر لوكالة “الأناضول” للأنباء، أن “السفير الجديد لليبيا هو محمد اللافي، وعين سفيرا فوق العادة مفوضًا لدى الدوحة”.

واللافي هو من أعيان مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، وكان منذ 2020 مندوباً في لجنة الحوار الليبي المشكلة بقرار من الأمم المتحدة، مساهماً في تشكيل السلطة الحالية الحاكمة في الدولة الليبية.

وعمل الدبلوماسي الليبي محمد اللافي في مختلف المناصب الحكومية الرسمية، أبرزها رئيس ديوان المجلس الأعلى للدولة، ووكيل وزارة الحكم المحلي ووزير مكلف.

هذا وعينت قطر خالد الدوسري سفيرا لها في ليبيا، في يوليو 2021، وذلك لأول مرة بعد إغلاق سفارتها في 2014، فيما غاب أي سفير ليبي في قطر منذ أكتوبر عام 2016.

الجدير بالإشارة إلى أن السفير فوق العادة هو مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء، تُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتُمكّنه غالباً من إمكانات استثنائية لأداء مهمته.