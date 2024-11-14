الأول من نوعه في العالم.. علماء يبتكرون نظيرا لـ«الأسبرين»

ابتكر علماء “دواء نظيرا للأسبرين” فعاليته أعلى بـ11 مرة، وليس له أي آثار جانبية خطيرة.

وقال الدكتور دينيس بابكوف، مدير المركز العلمي للأدوية في جامعة فولغوغراد الطبية الروسية: “تختلف آلية عمل النموذج الأولي للدواء، عن آلية عمل حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين)، وبالتالي هو آمن أكثر، وبالإضافة إلى ذلك فعاليته أعلى من فعالية الأسبرين بـ11 مرة”.

وبحسب وكالة تاس، أشار “إلى أن النموذج الجديد اجتاز الاختبارات ما قبل السريرية، وهذا الدواء على شكل أقراص تؤخذ عن طريق الفم، ويفيد في الوقاية من تجلط الدم في أمراض القلب والأوعية الدموية. أي أنه ضروري لكبار السن الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب أو يعانون من أمراض القلب التاجية”.

وأضاف بابكوف: “يستهدف الدواء الجديد إنزيم Glycogen synthase kinase) 3GSK-3b) الذي لا توجد له أدوية معتمدة حتى الآن، أي قد يكون هذا الدواء الجديد، الأول من نوعه في العالم”.

وأضاف: “إن GSK-3b يؤثر سلبا على عدة عمليات داخل الجسم، حيث يخفض نشاط الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى تكون جلطات دموية، كما له تأثير سلبي على عملية تخثر الدم ما يساعد على تجلط الدم، واتضح أن نموذج الدواء الجديد قادر على كبح نشاط هذا الانزيم”.