«الأونروا» تُدين مقتل أطفال فلسطينيين في غزة

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، بأشد العبارات مقتل أطفال فلسطينيين قرب مخيم بيت حانون في قطاع غزة يوم أمس.

وجاءت الإدانة في بيان نقلته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء اليوم الأربعاء، وأكدت فيه الوكالة قلقها العميق تجاه أثر التصعيد العسكري الحالي على حياة ومستقبل الأطفال.

وأشارت “الأونروا” في بيانها إلى أن القانون الدولي ينص على ضرورة حماية الأطفال في أماكن النزاعات، وقالت “نكرر الدعوة لكافة الأطراف لضبط النفس واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”، حسب البيان.

وقدمت “الأونروا” تعازيها لعائلة الضحايا، ولفتت إلى أن “الأطفال القتلى ينتمون إلى عائلة واحدة وكانوا يتلقون تعليمهم في مدارس تابعة للوكالة”.