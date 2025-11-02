الأونروا: عنف المستوطنين بالضفة الغربية هو الأعلى منذ 12 عاماً

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية شهد تصاعدًا غير مسبوق خلال الشهر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 12 عامًا من بدء توثيق هذه الانتهاكات بانتظام.

وأوضحت الوكالة في بيانها أن الاعتداءات تركزت خلال موسم قطف الزيتون، حيث تعرض المزارعون الفلسطينيون لهجمات متكررة وحرمان من الوصول إلى أراضيهم، ما يهدد مصادر رزقهم. وشملت الهجمات إطلاق نار، ورشق حجارة، وإحراق ممتلكات ومركبات، وطرد مزارعين من أراضيهم الزراعية.

وأضاف التقرير أن عمليات الطرد القسري للفلسطينيين من أراضيهم لا تزال مستمرة، خصوصًا في شمال الضفة الغربية، في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بالتزامن مع توسع الأنشطة الاستيطانية وتدمير المنازل، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية.

وحذّرت الأونروا من أن هذا التصعيد، في ظل غياب إجراءات فعالة من قبل السلطات الإسرائيلية للحد من الهجمات، يمهد لمزيد من عمليات الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

قرقاش: دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل شرط أساسي لسلام الشرق الأوسط

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، خلال منتدى حوار المنامة، إن السلام في المنطقة يتطلب دعم حلول تتيح قيام دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات تدعم مساعي الاستقرار والسلام، مشددًا على أن حل الدولتين لا يزال حجر الأساس لشرق أوسط مستقر.

وأضاف أن أي ضم للأراضي الفلسطينية يُعد “خطًا أحمر”، داعيًا إلى الابتعاد عن السرديات المتطرفة والعنيفة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والاندماج الاقتصادي للتغلب على الخلافات.

كما شدد على ضرورة تقوية سيادة الدول وإبعاد الميليشيات لضمان استقرار المنطقة.