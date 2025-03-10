الأوّل في العالم.. الصين تطلق أول نظام «ذكاء اصطناعي» مستقل بالكامل

تحديا للمفهوم السائد بأن الولايات المتحدة هي القائدة المطلقة، تجاوزت الصين مرحلة اللحاق بالركب تطوير “أنظمة ذكاء اصطناعي”، حيث طوّرت الصين “نظام ذكاء اصطناعي” مستقلا بالكامل، أطلقوا عليه اسم “Manusمينوس“، ليكون “الأول من نوعه عالميا في تنفيذ المهام المعقدة دون تدخل بشري”.

وبحسب موقع “interesting engineering”، “يتمتع “Manusمينوس”، بقدرة على اتخاذ القرارات بشكل استباقي، ما يجعله مختلفا عن روبوتات الدردشة الذكية، مثل ChatGPT وGemini وGrok، التي تعتمد على مدخلات بشرية مباشرة. كما يمكنه إتمام المهام دون انتظار التعليمات، مثل البحث عن شقة بناء على عوامل مثل معدلات الجريمة والطقس واتجاهات السوق، ثم تقديم توصيات مخصصة تلقائيا”.

ووفق الموقع، “لا يقتصر عمل “Manusمينوس”، على نموذج ذكاء اصطناعي واحد، بل يعمل كمدير تنفيذي يشرف على عدة أنظمة فرعية متخصصة، ما يمكّنه من التعامل مع عمليات معقدة ومتعددة الخطوات بسلاسة، كما أنه يعمل بشكل غير متزامن، إذ ينفذ المهام في الخلفية ويخطر المستخدمين عند توفر النتائج، دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة”.

ووفق الموقع، “يمثل إطلاق “Manusمينوس”، قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة نحو أنظمة أكثر استقلالية، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مستقبل الوظائف البشرية والمسؤولية القانونية، ولا يقتصر دور “Manusمينوس”، على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى تطبيقات عملية، أبرزها في التوظيف، حيث يمكنه تحليل السير الذاتية ومقارنة اتجاهات سوق العمل واقتراح أفضل المرشحين بناء على تحليل معمّق”.

هذا “ويمكن أن يشكل “Manusمينوس”، تهديدا حقيقيا للوظائف البشرية، حيث لا يكتفي بتحسين الكفاءة، بل قد يحل مكان الموظفين في العديد من المجالات”.

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