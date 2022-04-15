الإتحاد الأوروبي يستنكر طرد روسيا 18 عضوا من بعثته الدبلوماسية

انتقد الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة القرار غير المبرر المعلن من السلطات في موسكو بطرد 18 عضوا من بعثته الدبلوماسية لدى روسيا.

واشار البيان إلى أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي المعنيون يمارسون وظائفهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي ظل الاحترام الكامل لها، وأنّه لا توجد أسباب لقرار السلطات الروسية يوم الجمعة بخلاف كونه خطوة انتقامية بحتة.

وحذّر البيان من أنّ مسار العمل الذي تختاره روسيا سيزيد من تعميق عزلتها الدولية، قائلا «يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة روسيا بقوة إلى وقف عدوانها على أوكرانيا والعودة إلى احترام القواعد الدولية والنهج التعاوني في علاقاتها الدولية».

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة طرد 18 موظفا من بعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على إعلان الاخير في الخامس من الشهر الجاري طرد 19 دبلوماسيا روسيا لنشاطهم في أعمال تجسس تتنافى مع وضعهم كدبلوماسيين.