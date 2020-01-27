الرئيسية | مال وأعمال

الإتحاد الأوروبي.. يعلق بشأن الـ«بريكست»

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 27 يناير 2020 - 11:12
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
لندن ستنشر أهدافَها في المفاوضاتِ في الوقتِ المناسب بعد حروجها من الإتحاد [ليبيا الأحرار]

قال ستيفن باركلي وزيرُ شؤونِ الخروجِ من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إنّ بريطانيا ستحدد المزيدَ من التفاصيلِ فيما يتعلق بأهدافِها في اتفاقٍ للتجارةِ الحرة مع الاتحادِ الأوروبي في الشهرِ المقبل.

وأوضح الوزيرُ ستيفن باركلي أنّ لندن ستنشر أهدافَها في المفاوضاتِ في الوقتِ المناسب بعدَ أنْ يكتملَ خروجُها من الاتحادِ في الواحدِ والثلاثين من يناير كانون الثاني الجاري.

محتوى ذو صلة
النفط يهبط 2% مع غلبة توقعات التخمة على تعطيلات ليبيا

وأضاف أنّ بريطانيا ستتحكم في قواعدِها ، ولن تكونَ مستقبِلةً للقواعد.

كما ستتمكن من تحديدِ معاييرَ عاليةٍ في حقوقِ العمالِ والبيئة ودعمِ الدولةِ في إطارِ تلك السياسةِ التجارية.

«

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن