«الإتيكيت» قواعد ذهبيّة للنجاح الاجتماعي

“الإتيكيت” هو مجموعة من القواعد والسلوكيات التي تحكم طريقة تعاملنا مع الآخرين في مختلف المواقف الاجتماعية، ويُعدّ الإتيكيت مهمّاً لأنه يساعدنا على بناء علاقات إيجابية مع الآخرين، ويعكس ثقافتنا وأخلاقنا.

هناك العديد من القواعد الأساسية للإتيكيت، مثل:

الاحترام: احترام جميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو وضعهم الاجتماعي.

اللباقة: أن نكون لطفاء ومؤدبين في تعاملنا مع الآخرين.

الآداب العامة: أن نلتزم بالآداب العامة، مثل تناول الطعام والشراب بسلوك مهذب، وعدم تناوله في الشوارع والأماكن العامة الغير مخصصة لذلك، أو عدم التحدث والضحك بصوت عالٍ.

هناك العديد من القواعد التي تتعلق بالتربية والتهذيب الأخلاقي والعلاج السلوكي والتي لا بدّ من تعلمها مهما بلغ عمر المرء، ومصادر الإتيكيت متنوعة جداً فالمجتمع يتكون من الأسرة أساس التنشئة والتربية، المساجد والمدارس، حيث يمكن أن تستمدّ الإتيكيت من الكتب ولا سيما الكتب الدّينية، فالقرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة مليئة بالقواعد الأخلاقية، وتوجد أيضاً كتب خاصة بالإتيكيت وفن التعامل مع الآخرين، وإن اختلفت قواعدها إلا أنها تتفق على السلوك الأخلاقي المهذب وحسن التصرف في المواقف الاجتماعية التي تتطلب منا الالتزام بالإتيكيت، مثل:

هناك العديد من القواعد التي تتعلق بالتربية والتهذيب الأخلاقي والعلاج السلوكي والتي لا بدّ من تعلمها مهما بلغ عمر المرء، ومصادر الإتيكيت متنوعة جداً فالمجتمع يتكون من الأسرة أساس التنشئة والتربية، المساجد والمدارس، حيث يمكن أن تستمدّ الإتيكيت من الكتب ولا سيما الكتب الدّينية، فالقرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة مليئة بالقواعد الأخلاقية، وتوجد أيضاً كتب خاصة بالإتيكيت وفن التعامل مع الآخرين، وإن اختلفت قواعدها إلا أنها تتفق على السلوك الأخلاقي المهذب وحسن التصرف في المواقف الاجتماعية التي تتطلب منا الالتزام بالإتيكيت، مثل: اللقاءات الرسمية: يجب أن نكون مرتدين ملابس أنيقة ومحافظة في الاجتماعات الرسمية.

الحفلات: يجب أن نكون مرحين ومتفاعلين في الحفلات.

السفر: يجب أن نكون مهذبين مع العاملين في مجال الخدمات.

الإتيكيت ليس مجرد مجموعة من القواعد الجامدة، بل هو فنّ يتطلب الممارسة والتعلم، فكلما تعرفنا أكثر على قواعد الإتيكيت، زادت قدرتنا على التصرف بطريقة تحترم الآخرين وتعكس ثقافتنا.

في الآونة الأخيرة، أصبح الإتيكيت أكثر أهمية من أي وقت مضى، فمع تطوّر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا نتواصل مع الآخرين من مختلف الثقافات والخلفيات، ولذلك؛ من المهمّ أن نتعلّم قواعد الإتيكيت الأساسية، حتى نتمكن من التواصل مع الآخرين بطريقة محترمة وفعالة.

فيما يلي بعض النصائح لتعلم الإتيكيت:

اقرأ عن قواعد الإتيكيت الأساسية.

راقب الآخرين وكيف يتصرفون في المواقف الاجتماعية.

اسأل الآخرين عن قواعد الإتيكيت الخاصة بالمواقف التي تواجهها.

بممارسة الإتيكيت، يمكنك أن تصبح شخصًا أكثر احترامًا ولباقة في تعاملك مع الآخرين.

