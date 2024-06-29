الإثنين القادم انطلاق البطولة الطلابية للروبوتات في بنغازي

تنطلق في مدينة بنغازي يوم الإثنين القادم، البطولة الطلابية للروبوتات وتستمر يومين، بهدف تعزيز التعلم العملي.

وتحضيرا للبطولة عقد مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، رئيس اللجنة العليا للبطولة، رافع التاورغي، اجتماعا موسعا مع المعنيين، موضحا أن الإدارة تسعى من خلال هذه المسابقات إلى تعزيز وتشجيع الطلاب علي الاندماج بمجالات الإبداع والابتكار وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز التعلم العملي، وتتيح للطلاب فرصة لتطبيق المفاهيم التي تعلموها في بيئتهم التعليمية على بناء وتصميم الروبوتات، ودعم الابتكار والإبداع والمهارات الهندسية والتقنية مثل برمجة الروبوتات، وتعميق روح المنافسة الصحية، وتقوية الثقافة التقنية والتفاعل مع التكنولوجيا.

وفي أبريل الماضي، فاز فريق “كوانتا” الليبي للروبوتات بجائزة اختيار الحكام في بطولة العالم للروبوتات “أميركا 2024″، التي أُقيمت في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

ومثَّل ليبيا في البطولة فريق “كوانتا” للروبوتات وفريق “الوزردس” بـ30 شابًّا من الفئة العمرية دون العشرين عامًا، جرى اختيارهم عبر تصفيات محلية.

وتنافس في البطولة 224 فريقًا حول العالم، بعد تأهلهم من بين أكثر من عشرة آلاف فريق.