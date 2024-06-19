الإجهاد الحراري.. أسبابه وأعراضه وكيف يؤدي للوفاة؟

توفي المئات من الحجاج أثناء أداء فريضة الحج في مكة المكرمة هذا العام، لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة والإجهاد الحراري، فما سبب تلك الحالة ولماذا تكون “قاتلة” في بعض الأحيان؟

الإجهاد الحراري

يحدث عندما تزداد حرارة الجسم بصورة بالغة بسبب الطقس الحار؛ حيث يشعر المصاب بالتعب والضعف، والدُّوَار، والصداع، أو زيادة وسرعة في ضربات القلب، وقد يحدث له الجفاف بعد التعرض للحرارة المرتفعة.

أعراض الإجهاد الحراري

تعرُّق كثيف.

برودة وشحوب في لون الجلد.

غثيان أو قيء.

تشنج عضلات.

الشعور بالتعب أو الضعف.

دوخة أو إغماء.

الصداع.

ضعف النبض.

أسباب الاجهاد الحرارى

يحدث الإجهاد الحرارى بسبب فشل الجسم فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، فمع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية بسبب الإرهاق البدنى يحاول الجسم تنظيم درجة الحرارة من خلال العرق، ولكن قد لا يستطيع الجسم فعل هذا الأمر، وبالإضافة إلى الماء، يفقد الجسم أيضًا الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم من خلال العرق، مما قد يؤدى إلى تقلصات العضلات وسرعة نبض القلب.

حتى لا تتم الإصابة بالإجهاد الحراري:

تجنب التعرض المباشر للشمس.

تجنب الحر، والزحام.

احرص على شرب السوائل، مثل: المياه، والعصائر التي تحتوي على الأملاح الضرورية.

احرص على أخذ قسط من الراحة.

احرص على لبس الملابس ذات ألوان فاتحة (للنساء).

احرص على استخدام مظلات فاتحة اللون.

الإجهاد الحراري سبب للوفاة

بحسب “منظمة الصحة العالمية”،.يعد الإجهاد الحراري السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والصحة العقلية والربو

ويمكن أن يزيد “الإجهاد الحراري” من خطر الحوادث وانتقال بعض الأمراض المعدية.

وبحسب المنظمة، في حالة عدم علاجه، قد يؤدي “الإنهاك الحراري” إلى الإصابة بضربة الشمس والتي “قد تُسبب الوفاة”، وتحدث الوفاة بسبب “ضربة الشمس” عند وصول درجة حرارة وسط الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أعلى.

الإسعافات الأولية لحالات لإجهاد الحراري:

تحريك المصاب إلى مكان بارد.

تخفيف الملابس من على جسمه.

وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط.

رش الجسم بالماء.

تشجيع المصاب على شرب الماء البارد.

ويجب بسرعة التدخل الطبي في حالة:

القيء.

سوء الأعراض.

استمرار الأعراض لأكثر من ساعة.

هذا وقضى ما لا يقل عن 550 حاجا خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة هذا العام، بسبب بارتفاع درجة الحرارة والإجهاد الحراري.

المصدر: مواقع الكترونية