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الإجهاد العضلي يُبعد «كريستيانو رونالدو» عن مواجهة بريشيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 سبتمبر 2019 - 13:49
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يحتل يوفنتوس المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط. [رويترز]

كسف المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري عن قائمة السيدة العجوز لمواجهة مضيفه بريشيا اليوم الثلاثاء، على ملعب ماريو ريجامونتي، ضمن الجولة الخامسة من الكالتشيو.

حيث غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة فريقه بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.

وضمت القائمة كلاً من:

بوفون، تشيزني، دي ليخت، بيانيتش، خضيرة، رامزي، ديبالا، أليكس ساندرو، دانيلو، ماتويدي، كوادرادو، بونوتشي، هيغواين، إيمري تشان، روجاني، رابيو، ديميرال، بينتانكور، بينسوليو وبرنارديسكي.

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هذا ويحتل يوفنتوس المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي بريشيا في المركز 11 برصيد 6 نقاط.

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