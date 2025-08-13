الإدارة الدينية لمسلمي روسيا تحدد شروط استخدام «البوتوكس»: مسموح طبياً فقط

أصدر نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ومفتي منطقة موسكو، رسلان أبياسوف، بيانًا حول استخدام حقن “البوتوكس”، مؤكداً أن استخدامها لا يجوز إلا لأسباب طبية.

وأوضح أبياسوف أن البوتوكس يحتوي على مواد تُعتبر محرمة في الإسلام، لذا فإن استخدامه لأغراض تجميلية بحتة غير مسموح به شرعًا، مشيراً إلى أن الدراسة الدقيقة للمادة واستشارة خبراء التجميل والأطباء أوضحت طبيعة الدواء ومكوناته.

وأضاف: “لا يمكن اللجوء إلى البوتوكس إلا بوصفة طبية”، مؤكدًا أن الإدارة الدينية تدرس الموضوع بتفصيل لضمان توافق استخدامه مع الشريعة الإسلامية.

وكان مجلس علماء الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا قد ناقش سابقًا استخدام “توكسين البوتولينوم” في التجميل، وقرر السماح به في حال وجود دوافع طبية مثل تصحيح تجاعيد التعبير العميقة، أو علاج عدم تناسق الوجه، أو الوقاية من الندبات.

وشدد المجلس، عبر قناته الرسمية على “تلغرام”، على أن الأدوية المستخدمة يجب ألا تحتوي على مكونات محرمة مثل الألبومين البشري.