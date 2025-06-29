«الإدارة العامة للدعم المركزي» تؤكد على الجاهزية والانضباط في المرحلة المقبلة

أقيم جمع عام لمنتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي، بحضور مدير الإدارة عبد الواحد عبد الصمد، وعدد من رؤساء الفروع والمكاتب والأقسام.

وخلال اللقاء، ألقى مدير الإدارة كلمة توجيهية حيّا فيها المنتسبين، مشيداً بجهودهم وتضحياتهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجاهزية والانضباط، والحرص على الظهور بالمظهر المشرف الذي يعكس صورة رجل الأمن القوي والمنضبط.

وشدد عبد الصمد على ضرورة الرفع من مستوى الأداء الميداني، والتقيد بالخطة العامة والتعليمات الصادرة، والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل بشكل مستمر على تجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لأداء المهام، بما يشمل توفير القيافة الرسمية، والمركبات، والمرافق الخدمية، والتجهيزات الفنية والإدارية.

وأوضح أن توفير بيئة عمل مناسبة يُعد جزءاً أساسياً من دعم العناصر الأمنية وتمكينهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة، مؤكداً أن الإدارة ستواصل جهودها في مجال التدريب والتأهيل وتوفير الدعم اللوجستي، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وفق المعايير المعتمدة، بما يتماشى مع رؤية وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والاستقرار.

عقب انتهاء الجمع، قام مدير الإدارة بجولة تفقدية داخل مرافق الإدارة العامة، شملت المكاتب والوحدات الإدارية والتجهيزات الخدمية والترفيهية المخصصة للمنتسبين، حيث أشاد بمستوى التنظيم والتجهيز، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذه المرافق والاستفادة منها بما يعزز راحة وكفاءة العاملين.