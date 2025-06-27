«الإدارة العامة للدعم المركزي» تجهز قوة أمنية لتنفيذ مهامها في طرابلس

في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات كوادرها الأمنية، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي تجهيز قوة أمنية جديدة استعدادًا لتنفيذ المهام الموكلة إليها بالعاصمة طرابلس.

وتشمل عملية التجهيز توفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة لضمان أداء المهام الأمنية بكفاءة ومهنية عالية، خاصة في مناطق التمركز والنقاط الأمنية الحيوية، مثل ميدان الشهداء والمناطق الأخرى ذات الأهمية في المدينة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الداخلية لتعزيز الأمن وضبط النظام العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع في طرابلس.