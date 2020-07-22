الإدارة العامة للدعم المركزي تعقد الملتقى الأول لمنتسبيها

عُقِد صباح اليوم الأربعاء، بمعرض طرابلس الدولي الملتقى الأول لمنتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي تحت شعار “دور الإدارة في دعم مديريات الأمن بالمناطق”.

وحضر الملتقى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ورؤساء الفروع والمكاتب وعدد من ضباط وضباط صف بالإدارة

وألقيت خلال الملتقى عدد من الكلمات من قبل رؤساء الفروع والمكاتب حول المهام التي كلفوا بها في دعم مديريات الأمن الواقعة في اختصاصهم الأمني الإداري, والجهود التي بذلت ولازالت تبذل من أجل حفظ الأمن وأداء للواجب الوطني الذي كلفوا به خدمةً لأمن وطنهم ومواطنيهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأشار مدير الأدارة إلى إن الإدارة العامة للدعم المركزي تعتبر من الإدارات الهامة بوزارة الداخلية مما يتطلب من الجميع بذل الجهود من أجل أداء الرسالة السامية التي كلفو بها لحفظ وصون أمن وسلامة والوطن ومواطنيه, مثمناً الجهود التي بذلت من قبل كافة مكونات الإدارة, موضحاً بأن نجاح العمل الأمني للدعم المركزي هو دعم مديريات الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الامن وضبط الخارجين عن القانون بما يضمن حفظ أمن وسلامة المواطنين.

هذا وقد تم توزيع عدد من شهائد الشكر والتقدير لرؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة وتقديم دروع لمتقاعدي الإدارة وتكريم شهداء الواجب ووضع أكليل من الزهور على روح الشهداء, ومنح صفة الشرطي المثالي لعدد من أعضاء الإدارة.

والجدير بالذكر بأنه قد تم اعتماد الملتقى لعقده سنوياً بتاريخ 22 يوليو من كل عام.

الملتقي الأول لمنتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس 22 يوليو 2020مبآيات من الذكر الحكيم ونشيد يا بلادي ونشيد… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Mittwoch, 22. Juli 2020