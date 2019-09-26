الإسعاف والطوارئ يُنفذ 806 عملية إخلاء للمدنيين منذ بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس

تمكنت الفرق التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ من تنفيذ 806 عملية إخلاء لمدنيين كانوا عالقين بمناطق الاشتباكات خلال 174 يومًا، منذ بدء هجومقوات حفتر على العاصمة طرابلس في الـ5 من أبريل الماضي.
وأوضح مكتب الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أنّ إحصائيات الجهاز بيّنت أنّ عمليات الإخلاء بلغت 265 عملية خلال شهر أبريل، فيما تمكنت الفرق من إسعاف 530 جريح نقلوا إلى المستشفيات والمصحات داخل العاصمة طرابلس وخارجها.
وأظهرت إحصائيات شهر مايو تمكن فرق الإسعاف والطوارئ من تنفيذ 139 عملية إخلاء أنقذت فيها العديد من الأرواح وتمكنت من نقلهم لأماكن آمنة، في حين نجحت الفرق في إسعاف 192 جريح من مختلف أماكن الاشتباكات.
أما عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يونيو فقد بلغت 137 عملية فيما تمكنت الفرق من إسعاف 298 جريحًا.
وبلغ عدد عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يوليو 26 عملية بينما بلغ عدد عمليات الإخلاء خلال شهر أغسطس 131 عملية.
أما عدد عمليات الإخلاء التي نفذها جهاز الإسعاف والطوارئ خلال الفترة من 1 وحتى الـ25 من سبتمبر الجاري فقد بلغ 108 عملية.
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