الإسعاف والطوارئ يُنفذ 806 عملية إخلاء للمدنيين منذ بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس

تمكنت الفرق التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ من تنفيذ 806 عملية إخلاء لمدنيين كانوا عالقين بمناطق الاشتباكات خلال 174 يومًا، منذ بدء هجومقوات حفتر على العاصمة طرابلس في الـ5 من أبريل الماضي.

وأوضح مكتب الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أنّ إحصائيات الجهاز بيّنت أنّ عمليات الإخلاء بلغت 265 عملية خلال شهر أبريل، فيما تمكنت الفرق من إسعاف 530 جريح نقلوا إلى المستشفيات والمصحات داخل العاصمة طرابلس وخارجها.