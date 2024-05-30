الإسكان تبحث برنامج تحديث المخططات العمرانية لعدة مدن

بحث وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، أمس الأربعاء، مع مصلحة التخطيط العمراني، برنامج تحديث المخططات العمرانية والاستراتيجيات المستقبلية في عدة مدن.

وناقش الاجتماع تحديث المخططات في عدة مدن، لاحتواء التوسع القائم والمجاور لها، مع مراعاة الملاحظات الفنية المقدمة من الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى البرامج والخطط المستهدفة لعام 2024، من النواحي الفنية والمؤسساتية، ووضع آليات للخطة القصيرة لـ32 مدينة، مع التركيز على الأولويات العاجلة وتحديد آلية عمل اللجنة الفنية.

حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعظومة.