الإسكان تطلق خطة لإحياء المشاريع المتوقفة

أذِن وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية بإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة في عدد من المناطق، في خطوة تستهدف إعادة تفعيل القطاع السكني وتحسين أوضاع المواطنين في ملف الإسكان.

وجاء هذا القرار في إطار اهتمام الوزارة بتطوير الواقع السكني وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، من خلال استكمال الوحدات السكنية التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، ووضعها في الخدمة خلال أقرب الآجال الممكنة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج “عودة الحياة”، الذي يهدف إلى إعادة الزخم إلى مشاريع الإسكان المتعثرة وتحويلها من مشاريع متوقفة إلى وحدات سكنية جاهزة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف أزمة السكن في البلاد.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تنشيط قطاع الإسكان والتعمير، عبر استثمار المشاريع القائمة بدلًا من تركها متوقفة، بما يضمن تحقيق استفادة فعلية وسريعة للمواطنين في مختلف المناطق.

ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع السكنية التي ظلت لسنوات خارج الخدمة، في إطار توجه حكومي لإعادة تفعيل البنية التحتية العمرانية وتحسين جودة الحياة.

ويشهد قطاع الإسكان في ليبيا تحديات ممتدة منذ سنوات، نتيجة توقف عدد من المشاريع السكنية بسبب الأوضاع الاقتصادية والإدارية، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن في العديد من المدن، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إطلاق مبادرات لإعادة إحياء هذه المشاريع واستكمالها تدريجيًا.