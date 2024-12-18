«الإسكان» تطلق «منظومة إلكترونية» لتسهيل تدفق المعلومات

عقد وكيل وزارة الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المناطق المتضررة، عبد المولى أعظومه، اجتماعًا مع ومدير إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة الحكومة، عبد الفتاح الفاضلي”، وبحضور مكتب المتابعة بالوزارة.

وتناول الاجتماع “الإعلان عن إطلاق منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى ربط مكاتب المتابعة معًا، بما يتيح إدخال التقارير والمعلومات بسهولة وفعالية، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين انسياب المعلومات بين مختلف القطاعات الحكومية، ما يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية وتقارير دقيقة”.

أكد عبد المولى أعظومه، “أن هذه المنظومة تأتي ضمن الجهود لتعزيز العمل الحكومي وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن تحسين الأداء في كافة القطاعات”.

من جانبه، أشاد عبد الفتاح الفاضلي، “بالدور المهم لهذه المنظومة في تسهيل العمل الرقابي والتنفيذي، ما يعكس التزام الحكومة بتبني الحلول الرقمية الحديثة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي”.

هذا وتعد هذه الخطوة “بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير البنية الرقمية لتوفير بيئة أكثر انسيابية ودقة في معالجة القضايا المتعلقة بجميع القطاعات”.