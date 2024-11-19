الإسكان تناقش استكمال صرف تعويضات المتضررين من الحروب في البلاد

عقد وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي، اجتماعًا لمناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المتضررون جراء الحروب في البلاد.

حضر الاجتماع عبد المولى أعظومه وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، إبراهيم تاكيته مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، محمود عجاج مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ناصر أرفيدة رئيس لجنة تعويضات المباني المتضررة، عبد المجيد الواعر عضو اللجنة المركزية للتعويضات.

تم الاتفاق على استكمال صرف النصف الثاني من التعويض للمستفيدين الذين استلموا النصف الأول في المدن المتبقية. كما تقرر إعداد مذكرة لمجلس الوزراء لطلب صرف التعويضات على دفعات واستكمال عملية الحصر والتقدير، بهدف تفعيل هذا الملف بسرعة ورفع المعاناة عن المتضررين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز عمليات إعادة الإعمار ودعم الفئات الأكثر تضررًا من النزاعات.