وزير الإسكان يؤكد أولوية إعمار الجنوب وتفعيل المشاريع المتوقفة

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر عويدات، صباح اليوم الخميس، مع وفد من خبراء وأهالي المنطقة الجنوبية، آليات تفعيل مشاريع الإعمار المتوقفة، ودعم دور الأجهزة والصناديق المختصة التابعة للوزارة، بما يسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مدن ومناطق الجنوب.

وأكد وزير الإسكان والتعمير خلال اللقاء أولوية المنطقة الجنوبية ضمن الخطط التنفيذية للوزارة، وأشار إلى أهمية تفعيل صناديق الإعمار وتمكين الأجهزة التنفيذية من أداء مهامها بكفاءة، وبما يتناسب مع حجم التحديات التنموية والخدمية التي تواجه الجنوب الليبي.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان والإعمار، شملت أوضاع البنية التحتية، والبرنامج الوطني للإسكان، والإجراءات الإدارية العالقة، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق المؤسسي الهادفة إلى تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ المشاريع المعتمدة.