«الإسكان والتعليم» تتفقان على إطار شراكة جديدة

بحثت وزارتا الإسكان والتعمير والتربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، خلال اجتماع عُقد في العاصمة طرابلس، الثلاثاء، ضمن توجهات حكومة الوحدة الوطنية ومبادرة عودة الحياة.

واستقبل وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام جمعة التموني، بمقر الوزارة، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد السلام القريو، في لقاء خُصص لمناقشة آليات التنسيق بين الوزارتين وتفعيل الشراكة المؤسسية، بما يدعم خطط التنمية في مختلف المناطق الليبية.

وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين قطاعي الإسكان والتعليم، بهدف تحسين جودة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ورفع كفاءتها بما يواكب احتياجات العملية التعليمية.

وأكد وزير الإسكان والتعمير أن الوزارة تضع إمكانياتها الفنية وخبراتها الهندسية في خدمة قطاع التعليم، في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العامة المرتبطة بالتنمية والإصلاح المجتمعي.

ومن جهته، أشاد وزير التربية والتعليم بأهمية التعاون مع وزارة الإسكان والتعمير، معتبراً أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشاريع تعليمية مستدامة تخدم الأجيال المقبلة، وتعزز الاستقرار الاجتماعي والقيمي.

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على البدء في إعداد مذكرة تفاهم مشتركة، تمهيداً لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم مجالات التعاون وتحديد أطر العمل المشترك بصورة واضحة.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز التنسيق بين المؤسسات التنفيذية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب دعم مشاريع التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاع التعليم.