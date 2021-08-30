الإسكان والتعمير تبحث استئناف المشاريع المتوقفة للشركات الإيطالية

استقبل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوطنية أبوبكر الغاوي، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان الوزارة في طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والوفد المرافق له.

واستهل الوزير اللقاء مُرحبًا بالضيوف ومؤكداً على قوة العلاقات الليبية الإيطالية في مجالات البناء والتعمير ومشاركة الشركات الإيطالية في عدة مشاريع داخل ليبيا.

وتركز اللقاء حول مناقشة العقود المبرمة مع الشركات الإيطالية والمشاريع المتوقفة ومن ضمنها محطة مصراتة ومحطة الهضبة للصرف الصحي، وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة بمختلف المناطق بليبيا.

وأكد الوزير تقديمه لكافة الدعم للشركات التي تمتلك مشاريعا بليبيا وتوقفت ولم تسكتمل أعمالها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة العقود وتقييمها، بهدف التواصل مع جميع الشركات للعودة واستكمال أعمالها.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد اجتماع آخر بحضور مدراء الأجهزة التابعة للوزارة لإمكانية تفعيل المشاريع المتوقفة وإبرام عقود جديدة.