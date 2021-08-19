الإسكان والتعمير تبحث تفعيل المشاريع المتوقفة في الكفرة وتازربو

عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، اليوم الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، اجتماعاً مع عمداء بلديات الكفرة وتازربو ، بالإضافة للمشائخ والأعيان وشركات الخدمات بالمنطقة.

وتركز الاجتماع حول مناقشة المشاكل والعراقيل التي تعانيها البلديات ومن ضمنها مشاكل الصرف الصحي، وبحث تفعيل المشاريع المتعثرة والمتوقفة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تمت مناقشة الأضرار الناتجة جراء الحروب التي شهدتها المنطقة، وإمكانية استحداث مشاريع جديدة وفتح مسارات ومشاريع الطرق.