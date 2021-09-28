الإسكان والتعمير تبحث مساهمة الشركات التونسية في خطة التنمية

استقبل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، بديوان الوزارة، السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي.

وافتتح اللقاء الوزير مرحبا بالسفير ومؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين، مؤكداً أن علاقة الدولتين لا تتأثر بأي متغيرات وهي ثابتة ومتجذرة بين الشعبين.

وأشار وزير الإسكان إلى إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن خطة الحكومة لإعادة عجلة الإعمار والبناء تحت عنوان “خطة عودة الحياة” ودعوة دول تونس والشركات التونسية للمشاركة في هذه الخطة.

من جانبه رحب السفير بهذا اللقاء، وقدم دعوة غرفة التجارة والصناعة صفاقس لمشاركة ليبيا كضيف شرف في المعرض المتوسطي للبناء في دورته السادسة عشر، ومن ضمن فعاليات المعرض تظاهرة “يوم ليبيا” تحت شعار “مشاريع الشراكة التونسية الليبية وإعادة إعمار ليبيا”.

كما ناقش اللقاء المشاريع التي يمكن العمل عليها سوياً ودعم الجهود في إعادة الإعمار ومناقشة المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من قِبل الشركات التونسية، ومناقشة آليات تفعيلها وإعادة عجلة العمل بالمشاريع المتوقفة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.