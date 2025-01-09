«الإسكان والتعمير» تتابع أوضاع العمارات المتضررة في «أبو سليم»

في إطار جهود وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية لمعالجة أوضاع المناطق المتضررة، عقدت اللجنة المُشكّلة بموجب قرار وزير الإسكان والتعمير رقم (304) لسنة 2024، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، عبدالمولى عظومة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتهيئة وصيانة العمارات المتضررة في بلدية أبوسليم.

وعقب الاجتماع، قامت اللجنة بتنفيذ زيارة ميدانية لتقييم الوضع الحالي للعمارات المتضررة. وتهدف هذه الزيارة إلى وضع خطة شاملة للتهيئة والصيانة تضمن إعادة العمارات إلى حالتها المناسبة وتوفير سكن لائق وآمن للمواطنين.

وتؤكد وزارة الإسكان والتعمير حرصها على متابعة هذا الملف بشكل مستمر لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين في المناطق المتضررة.