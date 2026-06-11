الإسكان والتعمير تتابع حصر ومعالجة التشوهات البصرية للمباني في طرابلس

تابعت وزارة الإسكان والتعمير أعمال اللجنة المكلفة بدراسة ورصد حالات التشوه البصري للمباني داخل مدينة طرابلس، خلال اجتماع عُقد مساء الثلاثاء برئاسة وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني، وبمشاركة أعضاء اللجنة المكلفة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف، إلى جانب نائب رئيس اللجنة المعنية برصد ومعالجة التشوهات داخل العاصمة.

وبحسب وزارة الإسكان والتعمير، خُصص الاجتماع لمراجعة ما أنجزته اللجنة من أعمال وإجراءات تتعلق بحصر حالات التشوه البصري للمباني، ومتابعة الدراسات المرتبطة بالجوانب الفنية والقانونية والإدارية اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة داخل مدينة طرابلس.

كما ناقش المشاركون آليات المعالجة المقترحة، والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجه اللجنة خلال تنفيذ مهامها، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل والوصول إلى حلول عملية لمعالجة التشوهات البصرية في عدد من المواقع والمباني داخل العاصمة.

وشهد الاجتماع استعراض الخطوات المنفذة في إطار إعداد قاعدة بيانات وحصر الحالات المستهدفة بالدراسة، إلى جانب مناقشة التصورات المرتبطة بالإجراءات التنظيمية المطلوبة لمعالجة المظاهر التي تؤثر على المشهد العمراني للمدينة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة، مؤكداً أهمية الإسراع في استكمال أعمالها وإعداد التصورات النهائية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال النتائج والتوصيات التي ستتوصل إليها.