«الإسكوا» تُطلق مسابقة للفنون الإقليمية حول العنف ضد المرأة

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المعهد العربي للنساء في الجامعة اللبنانية الأمريكية، مسابقة الفنون الإقليمية للشباب بمناسبة حملة “16 يومًا من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”.

وبحسب ما أفادت اللجنة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن المسابقة هذا العام تسعى إلى زيادة الوعي ومكافحة العنف الذي يُرتَكَب ضدّ النساء والفتيات عبر التقنيات الرقمية، تحت عنوان ” الأماكن الافتراضية، العواقب الحقيقية: معالجة العنف على الإنترنت ضد النساء والفتيات”.

ولإتاحة الفرصة وتشجيع الشباب للمشاركة في هذه المسابقة والتعبير عن أفكارهم ورفع صوتهم على طريقتهم الخاصة، المسابقة مفتوحة لجميع أنواع الفنون كالرسم أو الفيديو أو التصوير أو الشعر أو الموسيقى، أو أي نوع آخر قد يساعد المشاركين في التعبير عن موضوع هذا العام.

وللمشاركة، جميع الشابات والشباب في المنطقة العربية دون سنّ الثلاثين مدعوون لإرسال أعمالهم هنا قبل 25 نوفمبر.

وستختار لجنة من الحكام الأعمال الفنية الفائزة، التي سيُعلَن عنها في لقاء افتراضي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021. وسيسبق الحدث حوار حول ارتفاع نسبة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية.

ونوه البيان إلى أنه ومنذ تفشّي جائحة كوفيد-19 وفرض الإغلاقات العامّة والقيود على الحركة في جميع أنحاء العالم، ارتفعت نسبة العنف ضد النساء والفتيات من حيث النوع والشدة بما في ذلك العنف عبر الإنترنت وبالأخص التحرّش الرقمي.

وأثبتت المساحات الرقمية أنّها سلاحٌ ذو حدّيْن. ففي حين كانت أداة للتواصل والخدمات الاجتماعية، استُغلّت أيضًا لممارسة أشكال مختلفة من العنف ضدّ النساء والفتيات كالإهانات القائمة على أساس النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي والمطاردة الإلكترونية والتنمّر والخداع والتهديدات والابتزاز والاتّجار بالبشر عبر التقنيات الرقمية.

وحملة “16 يومًا من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي” حدث سنوي يمتد من 25 نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة)، حتى 10 ديسمبر (يوم حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ويسعى إلى زيادة الوعي ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات في العالم.

للمزيد من المعلومات وللمشاركة بالمسابقة عبر الرابط التالي: https://www.unescwa.org/ar/events/فضاءات-افتراضية،-عواقب-حقيقية-إنهاء-العنف-ضد-النساء-والفتيات-على-الإنترنت