الإصحاح البيئي تواصل فحص مياه الشواطئ استعداداً لموسم الاصطياف

تواصل فرق الإصحاح البيئي في البلديات الليبية تنفيذ أعمال رصد ومتابعة جودة مياه البحر ضمن الخطة السنوية التي تشرف عليها الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، استعداداً لانطلاق موسم الاصطياف.

وأفادت الوزارة بأن الفرق المختصة تعمل على سحب عينات تأكيدية إضافية من الشواطئ والمصايف الواقعة على امتداد الساحل الليبي من مدينة مساعد شرقاً إلى رأس جدير غرباً، بهدف التأكد من صلاحية مياه البحر للسباحة وخلوها من أي ملوثات قد تؤثر على الصحة العامة.

وبحسب البيان، تخضع العينات التي جُمعت إلى تحاليل مخبرية متخصصة، على أن تُعلن النتائج النهائية فور استكمال الفحوصات الجارية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن القرارات الخاصة بتحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة ستصدر عقب انتهاء التحاليل، عبر قرارات رسمية من الوزير المختص، تتضمن أيضاً وضع العلامات والإرشادات التحذيرية في المواقع غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بهدف تنبيه المواطنين وضمان سلامتهم خلال موسم الصيف.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن برامج الرقابة البيئية الدورية التي تنفذها الجهات المختصة في ليبيا، لمتابعة جودة مياه البحر والحد من المخاطر البيئية والصحية، خصوصاً مع تزايد الإقبال على الشواطئ خلال فصل الصيف.