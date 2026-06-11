الإصحاح البيئي يدعو إلى استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الآفات المتحورة

نظمت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، الأربعاء في العاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان “بيئة متغيرة.. آفات متحورة”، خصصت لمناقشة انعكاسات التغيرات البيئية والمناخية على انتشار الآفات وتطور أنماطها، واستعراض السبل الكفيلة بمواجهة هذه التحديات من خلال حلول مستدامة تدعم الصحة العامة وتحافظ على البيئة.

وأكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، في كلمته الافتتاحية، أن التحولات البيئية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً يتطلب مواكبة علمية وعملية مستمرة، لافتاً إلى أن انتشار الآفات بات يرتبط بشكل مباشر بالتغيرات التي تشهدها البيئة، الأمر الذي يستدعي اعتماد استراتيجيات مبتكرة ومستدامة تسهم في حماية صحة المواطن وتعزيز جهود الإصحاح البيئي.

وشهدت الورشة مداخلة لرئيس لجنة متابعة ارتفاع منسوب المياه الجوفية الدكتور صالح الصادق، الذي شدد على أهمية ورش العمل والدورات التدريبية في تعزيز القدرة على التعامل مع التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأشار الدكتور صالح الصادق إلى الارتفاع الملحوظ في منسوب المياه الجوفية وما يترتب عليه من آثار مباشرة على البيئة والصحة العامة، مؤكداً ضرورة تبني استراتيجيات استباقية للحد من التداعيات المحتملة لهذه الظاهرة وتعزيز الجاهزية لمواجهتها.

وتضمن برنامج الورشة عرضاً تقديمياً بعنوان “مناخ متغير.. آفات متغيرة: استراتيجيات المواجهة المستدامة”، تناول أبرز التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتأثيره على الآفات وسبل الحد من مخاطرها.

كما شمل البرنامج عرضاً آخر بعنوان “بيئة متغيرة.. آفات متكيفة برؤية هندسية مرنة”، استعرض مقاربات هندسية للتعامل مع المتغيرات البيئية وتأثيراتها المتزايدة.

وشهدت الفعالية كلمة ترحيبية عبر تقنية الاتصال المرئي من رئيس الجمعية الإيطالية لمكافحة الآفات “ANID”، إلى جانب ورشة عمل متخصصة حول البعوض قدمها عن بُعد البروفيسور ماريو بيليني، إضافة إلى مداخلة تناولت أحد المستحضرات الطبيعية المستخدمة في مكافحة البعوض.

واختتمت أعمال الورشة بكلمات للرعاة من شركات مكافحة آفات الصحة العامة وشركات إعادة التدوير، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية لدعم الجهود البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي في ختام الفعالية أن حماية البيئة تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، وصولاً إلى بناء مجتمع أكثر أماناً ووعياً بيئياً واستدامة، تحت شعار “معاً من أجل بيئة صحية وآمنة ومستدامة”.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات البيئية المتزايدة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف العلمية المتعلقة بمكافحة الآفات والتكيف مع المتغيرات المناخية، بما يدعم حماية البيئة والصحة العامة.