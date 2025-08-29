الحكم المحلي تتعاون مع الأمم المتحدة للحدّ من «النفايات البلاستيكية»

عقدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بحضور عدد من المنظمات المحلية الناشطة في المجال البيئي، وذلك ضمن إطار مشروع يهدف إلى الحد من النفايات البلاستيكية.

الاجتماع، الذي عُقد بمقر الإدارة العامة، تناول عرض ومناقشة الأنشطة التوعوية التي ستنفذها هذه المنظمات، والتي تركز على رفع وعي السكان بمخاطر النفايات البلاستيكية، وتقليل استخدامها، والتشجيع على البدائل الصديقة للبيئة.

وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لدعم الجهود الوطنية في تحسين إدارة النفايات، والحد من التلوث البلاستيكي، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية ومستدامة.