الإصحاح البيئي.. يواصل تطهير مياه الآبار المتضررة من السيول

تواصل الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، حتى اليوم الأحد، أعمالها في أخذ عينات وتحليل مياه الآبار العامة والخاصة للتأكد من سلامتها للشرب والطهي، في كافة المناطق المتضررة بالفيضانات والسيول التي ضربت جزءاً كبيراً من المنطقة الشرقية في مطلع سبتمبر الجاري.

وفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” شرعت الإدارة في توزيع مادّة الكلور على هيئة حبوب لتطهير المياه، كما تقوم بتوعية وإرشاد المواطنين عن كيفية استخدام المياه بطرق آمنة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المواطنين من الأمراض التي قد تنتقل عن طريق المياه الملوثة.