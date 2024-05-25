الإصحاح البيئي:  20 مصيفا في ليبيا غير صالحة للسباحة

تواصل فرق الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، العمل على مشروع تقييم صلاحية شواطئ الاصطياف للسباحة خلال موسم 2024، وذلك بالتعاون مع البلديات والمديريات الساحلية.

وأعلن إبراهيم بن دخيل، مدير الإدارة في تصريح لمكتب الإعلام، أن النتائج الأولية للمشروع، أشارت إلى أن 20 مصيفاً من إجمالي 168 مصيفاً وقرية سياحية، تم تصنيفها غير صالحة للسباحة، بناءً على نتائج تحاليل المياه.

وأكد بن دخيل، أنه سيتم وضع علامات إرشادية تحذيرية للمصطافين، لتجنب السباحة في هذه الأماكن، بهدف ضمان سلامتهم والمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح “بن دخيل” أن المشروع يتضمن عدة مراحل تستهدف جميع الشواطئ الليبية، من امساعد إلى رأس اجدير، وتم تقسيم الساحل إلى 7 قطاعات، تتضمن المرحلة الأولى حصر الوثائق السابقة والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل وتحليل البيانات السابقة والمواصفات المحلية والدولية المتعلقة بتحديد جودة المصائف.

وأضاف أنه وبعد تجميع المواصفات ووضع خطة العمل وفقاً للمنهجية الحديثة للوزارة، باشرت الفرق الفنية المتخصصة بمديريات الإصحاح البيئي في أخذ العينات من مياه البحر وتحديداً من الشواطئ المعتادة للاصطياف والأخرى المحتمل تخصيصها للاصطياف هذا العام.