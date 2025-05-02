الإطاحة بمصنع خمور بطريق المطار.. وضبط المتهم متلبساً داخل الموقع

تمكّن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بإدارة القوة والدعم بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من مداهمة مصنع خمور في منطقة طريق المطار، يديره شخص من الجنسية السورية.

وجاءت العملية بناءً على معلومات تُفيد بوجود نشاط لتصنيع وترويج الخمور المحلية، وبعد فتح محضر تحرٍ وتشكيل فريق عمل، تم إخطار النيابة العامة التي باشرت الإجراءات القانونية، وأُعطي الإذن بالمداهمة.

وخلال العملية، تم ضبط المتهم متلبساً داخل الموقع، وبحوزته برميلان بسعة 250 لتراً يحتويان على خمور محلية، إلى جانب معدات وأدوات تصنيع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مع مصادرة المضبوطات، فيما تستكمل باقي الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود جهاز الأمن العام المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية والأنشطة غير القانونية، خاصة تلك التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل تصنيع وترويج الخمور المحلية، ويُعتبر تصنيع الخمور بدون ترخيص من الأنشطة المحظورة قانونًا، لما لها من تبعات أمنية وصحية خطيرة، وتولي الجهات الأمنية هذه القضايا اهتمامًا بالغًا، لما تمثله من خرق للقانون وتهديد للنظام العام.

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