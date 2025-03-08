إعصار «ألفريد» يضرب أستراليا.. اقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء

ضرب الإعصار المداري القوي، “ألفريد”، السبت، “مناطق في الساحل الشرقي من أستراليا، حيث رافقه أمطار ورياح، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 330 ألف منزل وشركة”.

وقال خبراء الأرصاد الحكوميون: “إن الإعصار لا يزال يتسبب في هطول أمطار غزيرة وبارتفاع منسوب الأنهار في أجزاء من الساحل الممتد مسافة 400 كيلومتر بين جنوب شرق كوينزلاند وشمال شرق نيو ساوث ويلز”.

وأعلنت شركات مرافق عامة أن “الكهرباء انقطعت عن 295 ألف عقار في جنوب شرق كوينزلاند و42600 عقار آخر في نيو ساوث ويلز، محذرة من أن الفيضانات قد تعيق أعمال التصليح”.

وقال رئيس وزراء الولاية ديفيد كريسافولي إن “هذا أكبر انقطاع للكهرباء على الإطلاق بسبب كارثة طبيعية في تاريخ كوينزلاند”، مقدرًا أن “حوالي 750 ألف شخص تأثروا منذ بدء انقطاع التيار الكهربائي”.

ورغم أن المنخفض الجوي “توقف وبدأ يضعف” حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن “الأمطار الغزيرة وهبات الرياح المدمرة تشكل خطرا طيلة عطلة نهاية الأسبوع”.

وقال المكتب في بيان “بدأت الأنهار تتأثر بالأمطار الغزيرة، مع وجود العديد من التحذيرات من فيضانات طفيفة وكبيرة”.

وأمس، “عثر على جثة رجل يبلغ 61 عاما بعد أن “جرفت المياه شاحنته من فوق جسر إلى نهر في شمال نيو ساوث ويلز”، وقالت الشرطة “إن الرجل خرج من السيارة، وحاول دون جدوى التشبث بغصن شجرة في النهر قبل أن تسحبه المياه السريعة الجمعة ويُفقد أثره”.

هذا “وفي 5 فبراير الفائت، تسببت أمطار موسمية غزيرة في فيضانات عارمة بولاية كوينزلاند الأسترالية، وأسفرت عن مصرع امرأتين ونزوح مئات السكان من منازلهم”.