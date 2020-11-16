الإعصار «إيوتا» يُهدد بمخاطر كارثية مع توجهه نحو أمريكا الوسطى

بدأ الإعصار “إيوتا”يزداد قوة و بشكل سريع مع اتجاهه نحو أمريكا الوسطى، مُثيرا مخاطر التسبب بعاصفة مهلكة ورياحا كارثية، في منطقة ما زالت تتعافى من آثار الإعصار “إيتا” منذ أسبوعين.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار “إيوتا” رصد على بعد نحو 539 كيلومترا قباله ساحل نيكاراغوا – هندوراس عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، وتصاحبه رياح بلغت سرعتها القصوى 145 كيلومترا في الساعة.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يصبح “إيوتا” إعصارا خطيرا للغاية من الفئة الـ4 عندما يقترب من أمريكا الوسطى.

وبدأت بالفعل عمليات إجلاء في المناطق التي من المرجح أن يجتاحها الإعصار في غواتيمالا وهندوراس.