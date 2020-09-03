الإعصار «مايساك» يضرب شبه الجزيرة الكورية

يُعرّف الإعصار بأنّه إحدى الظواهر المناخية التي يتشكّل فيها نظام دائريّ من الغيوم والعواصف الرعدية ذات الدوران المُغلق والمُستوى المُنخفض، وتتشكّل الأعاصير فوق مناطق المياه المدارية أو شبه الاستوائية.

حيث ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة معظم شبه الجزيرة الكورية اليوم الخميس بعد وصول الإعصار مايساك إلى البر.

جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، بينما يتشكل إعصار ثالث قبالة الساحل بحسب مانقلت وكالة “سبوتنيك” عن رويترز.

والإعصار مايساك هو الرابع الذي يضرب شبه الجزيرة هذا العام وهو من أشد الأعاصير التي شهدتها منذ سنوات، ومن المتوقع أن يضرب معظم الكوريتين،

وتم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية، وتعرضت مدينة بوسان في جنوب كوريا الجنوبية لرياح قوية مع وقوعها في مسار الإعصار مباشرة.

وصدرت تحذيرات من الإعصار والأمطار الغزيرة في معظم باقي كوريا الجنوبية، التي شهدت هذا العام أطول فترة متصلة من الطقس المطير مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية فتاكة.

وتحملت كوريا الشمالية وطأة الإعصار بافي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.

▪ TYPHOON MAYSAK



Typhoon Maysak leaves major damage in S. Korea, especially in Jeju and Busan#Typhoon #damage #SouthKorea pic.twitter.com/TMb34HxvVJ — Arirang News (@arirangtvnews) September 3, 2020