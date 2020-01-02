الإعلام الإسرائيلي.. عباس حذر نتنياهو من أن الوضع الفلسطيني على شفا الانفجار

عباس بعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو حذره من خطورة الأوضاع في السلطة [الجزيرة ]

ذكر صحفي إسرائيلي بارز، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في رسالة “حادة” قبيل اجتماع الكابنيت مساء الأربعاء، من تبعات قرار قطع أموال الضرائب.

وأفاد الإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد في أكثر من تغريدة على “تويتر”، مساء الأربعاء، بأن عباس بعث برسالة عاجلة إلى نتنياهو، عبر وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، حذره فيها من خطورة الأوضاع في السلطة، خاصة بعد اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقل رافيد تغريدة حسين الشيخ، التي نشرها أمس عبر “تويتر”، وذكر فيها أنه التقى وزير المالية الاسرائيلي، موشيه كحلون، وأبلغه رسالة تؤكد استمرار رفض السلطة الفلسطينية للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى، وتمسكها باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن، منوها بأن سياسة “الاحتلال العدوانية” ستؤدي إلى الانفجار.

التقيت امس وزير المالية الاسرائيلي كحلون وأبلغته رسالة تؤكد استمرار رفضنا للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى وتمسكنا باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن ، وسياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار

وحسب رافيد، فإن حسين الشيخ قال لكحلون: “إنكم تقدمون تسهيلات لحماس في غزة وهنا تعاقبوننا بخصم من المقاصة الضريبية”، حيث يأتي على قرار قطع الأموال عن رام الله في الوقت الذي تسعى فيه تل أبيب لإبرام اتفاق مع حركة “حماس” في غزة.

يذكر أن رسالة عباس هذه جاءت بعد ثلاثة أيام من تحذير رئيس “الشاباك” نداف أرغامان من أن قرار قطع أموال الضرائب، الذي صادق عليه “الكابنيت” يوم الأحد، سيؤدي إلى اضطرابات وتدمير العلاقات مع السلطة الفلسطينية.