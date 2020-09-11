الإعلام الإسرائيلي يتوقع إعلان التطبيع مع البحرين اليوم

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اتفاق تطبيع تاريخي بين البحرين وإسرائيل، وذلك بعد اتفاق مماثل وقعته الإمارات الشهر الماضي.

ونقلا عن مصدر، قالت صحيفة جورزاليم بوست إن ولي عهد البحرين سلمان حمد آل خليفة سيتواجد في العاصمة الأميركية واشنطن قبيل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الثلاثاء في البيت الأبيض.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن ترامب سوف يعلن عن الاتفاق بين إسرائيل والبحرين الساعة الواحدة بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

وأضافت أنه من غير المعلوم إذا كانت البحرين ستوقع على “اتفاق إبراهيم” ذاته التي أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

فيما قال راديو مكان الإسرائيلي، في وقت سابق، إن البحرين وافقت على تطبيق العلاقات مع إسرائيل من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وألمح الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، إلى أن دولة أخرى محتملة قد توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وقال ترامب:

الأسبوع المقبل في البيت الأبيض سيتم التوقيع بين الإمارات وإسرائيل، ويمكن أن يكون لدينا بلد آخر يضاف إلى ذلك. وسأقول لكم إن الدول تصطف وتريد الخوض في الأمر.

وكانت البحرين عبرت في بيان عن “بالغ التهاني” للإمارات بهذه “الخطوة التاريخية” التي “ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة”.

وتعتبر الإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة جاءت ثمرة لسنوات من التقارب، تجلى في استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء بالتحدث في مؤتمرات والتجول في الدولة الثرية بغرض السياحة.