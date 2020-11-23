«الإعلام الإسرائيلي» يكشف تفاصيل زيارة نتنياهو إلى السعودية

كشفت وسائل إعلام صهيونية بعض تفاصيل الزيارة التي قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بها إلى السعودية أمس الأحد للاجتماع مع ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وأفاد موقع “واللا” الاخباري العبري إن رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في رحلته السرية، وأضاف أن نتنياهو وصل إلى نيوم، على متن طائرة تابعة لرجل الأعمال أودي أنجل.

ووفقا لبيانات من مواقع تتبع الرحلات الجوية، فإن الطائرة أقلعت من الكيان الصهيوني مساء أمس، وتوجهت مباشرة إلى ساحل البحر الأحمر وعادت إلى الكيان الصهيوني بعد 5 ساعات.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” الخبر عن صحيفة “هآرتس”، فإن الطائرة قامت برحلتها إلى نيوم عندما كان من المقرر عقد اجتماع بين بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هناك أمس الأحد.

وحسب موقع i24news الصهيوني، فإنه في الوقت الذي كان فيه نتنياهو مسافرا إلى السعودية، كان من المقرر عقد اجتماع مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا.

وأعلن ديوان رئيس الوزراء، مساء السبت الماض، تأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين لأن الوزيرين زئيف إلكين ويتزهار شاي لم ينتهيا من إعداد التوصيات بشأن استخدام الوسائل الرقمية للحد من المرض.

ويقول مسؤولون الكيان الصهيوني إن هذه كانت ذريعة للتغطية على رحلة نتنياهو الى السعودية.

وطالما التزم ديوان نتنياهو الصمت حيال التقارير عن زيارته الى السعودية، في حين قال موقع i24News إن مصدرا سعوديا أكد له صحة النبأ.