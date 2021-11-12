الإعلام الخارجي ينفي منع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الانتخابات

نفت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الأنباء المتداولة حول منع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الانتخابات القادمة.

وذكر بيان صادر اليوم الجمعة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، تابعت “الأنباء العارية عن الصحة بشأن منع اعتماد الصحفيين والإعلاميين الدوليين من التغطية الإعلامية للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل”.

وأكدت إدارة الإعلام الخارجي على أهمية عدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة، والتي تسعي إلى التشويش على مسار إجراء الانتخابات.

ونوه البيان إلى أنه سبق وأن شكَّلت إدارة الإعلام الخارجي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لجنة عمل مشتركة بغية تسهيل منح التأشيرات للصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية التي ترغب في التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي.

كما جددت إدارة الإعلام الخارجي، تأكيد استعدادها للتعاون مع كافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية لتغطية الحدث الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل.