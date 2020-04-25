الإعلان عن إجراءات بخصوص مناطق عمليات عسكرية

أعلنت غرفة عمليات بركان الغضب العسكرية، أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش التابع لحكومة الوفاق، ويمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

وأوضحت الغرفة في بيان تذكير بالإعلان عن إجراءات بخصوص مناطق عمليات عسكرية، اليوم السبت، أن الإعلان يأتي استنادا إلى قانون الطوارئ والنفير العام الذي أعلنه القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق.

وحفاظا على سير العمليات العسكرية بما لا يضر بحركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية وما في حكمها نحو التجمعات السكانية، طلبت الغرفة ممن يزاولون هذه الأنشطة التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

وأهابت غرفة العمليات لعملية بركان الغضب بضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء كورونا إلى كافة المدن والقرى في المناطق المشار إليها كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها. محتوى ذو صلة قوات «البركان» تُفشل محاولة عناصر حفتر كسر الحصار على ترهونة

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