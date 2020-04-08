الإعلان عن إجراءات بخصوص مناطق عمليات عسكرية

غرفة عمليات بركان الغضب تُطالب التجار التواصل معها لتأمين حركة البضائع. [أرشيفية/إنترنت]

أعلنت غرفة عمليات بركان الغضب، اليوم الأربعاء، المنطقتين الغربية والوسطى مناطق عمليات عسكرية يمنع التحرك فيها دون إذن مسبق.

جاء ذلك في بيان تلاه الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو.

وقال عقيد قنونو: “استنادا إلى قانون الطوارئ والنفير العام الذي أعلنه القائد الأعلى للجيش الليبي تعلن غرفة عمليات بركان الغضب العسكرية أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود”.

وأضاف: “وحفاظا على سير العمليات العسكرية بما لا يضر بحركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية وما في حكمها نحو التجمعات السكانية، فإن الغرفة تطلب ممن يزاولون هذه الأنشطة التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني”.

وتابع: “وتهيب غرفة العمليات لعملية بركان الغضب بضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء كورونا إلى كافة المدن والقرى في المناطق المشار إليها كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها”.

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