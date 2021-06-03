الإعلان عن إعادة افتتاح السفارة الإسبانية في طرابلس

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، جلسة مباحثات تناول خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقيين.
وعقب انتهاء المباحثات عقد رئيس الحكومة مع نظيره الإسباني مؤتمرًا صحفيًا، رحب فيه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وإسبانيا بعد سنوات من غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى عن ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبعث بالعديد من الرسائل مفادها بأن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحروب والدمار.
ورحب الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بديوان المركز الإعلامي بمبنى رئاسة الوزراء، بإعادة فتح سفارة إسبانيا بطرابلس، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر دلالة على جدية المملكة الإسبانية في الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز تواجدها الدبلوماسي في ليبيا.
وتطلع الدبيبة إلى أخذ المزيد من هذه الخطوات الإيجابية، بإستئناف حركة الطيران بين المطارات الليبية والإسبانية، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين وبالأخص الطلبة الدارسين في إسبانيا بمختلف المجالات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.
وثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، كل الجهود المبذولة من الاتحاد الاوروبي وإسبانيا، في تعزيز الأمن المتوسطي، وتأمين الحدود، والدفع بعجلة الاستقرار، ودعم تحول ليبيا الديمقراطي بالوصول إلى دستور وانتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وفق قوله.
وأكد الدبيبة أن سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها، في جميع أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا، هو “منطلق تعاوننا وعلاقاتنا الاستراتيجية في حكومة الوحدة الوطنية”.
وتم خلال المباحثات الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية التي لم تنعقد منذ الـ2008 لإعادة تقييم كافة الاتفاقيات المبرمة السابقة وتحديد ماهو مجدي منها.
كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبان في مجالات عدة تساهم في دعم الاقتصاد والتنمية، والتبادل التجاري، والاستثماري الثنائي.
وقدم رئيس الحكومة الشكر للحكومة الإسبانية لموافقتها على علاج عدد من الأطفال المصابين بمرض السرطان بالمستشفيات الإسبانية.
وفي الختام، جدد الدبيبة تطلع ليبيا إلى بناء علاقات استراتيجية مع كافة الدول الصديقة، آملا أن تكون العلاقة مع إسبانيا مثالا إيجابيا على ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأصدقاء، وما يمكن تحقيقه من منفعة مشتركة.
من جانبه شدّد رئيس الوزراء الإسباني، على عمق العلاقات والروابط بين إسبانيا وليبيا ورغبة البلدين في توطيد هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى.
وأكد على وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في هذه اللحظات ودعمها لعجلة الاستقرار والمصالحة.
وأعلن سانشيز عن قيامه اليوم أثناء هذه الزيارة بإعادة افتتاح سفارة بلاده في طرابلس ومباشرة القنصلية في تقديم خدماتها بإعطاء تأشيرات “شنغن” للمواطنين للمساهمة في زيادة التعاون وتقوية العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى مرافقة عدد من رجال الأعمال له، الأمر الذي يُعبر عن الاهتمام الكبير للشركات الإسبانية بالعمل في ليبيا، في مجالات الصحة والإعمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة والثروة الزراعية والحيوانية إلى جانب مجالات النفط والغاز.
وتمنى سانشيز في نهاية كلمته، أن تُمثل زيارته لليبيا نقطة تحول إيجابية تتيح المزيد من العمل المشترك في هذه المرحلة التاريخية المهمة.
مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الوزراء الإسباني
الآن | مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنيةتم النشر بواسطة حكومتنا في الخميس، ٣ يونيو ٢٠٢١
مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ونظيره الإسباني
الآن | مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنيةتم النشر بواسطة حكومتنا في الخميس، ٣ يونيو ٢٠٢١
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