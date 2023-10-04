الإعلان عن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الأربعاء، عن إسناد تنظيم كأس العالم 2030، للملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب 3 دول من قارة أميركا الجنوبية ستحتضن مباراة واحدة فقط، وهي الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.

وستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وأوضح “الفيفا” في بيان، أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن مجلس “الفيفا” وافق بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة.

وأضاف بيان “الفيفا” أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسميا عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتا إلى أن المباريات التي ستستضيفها أمريكا الجنوبية ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي، وداعيا الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

هذا ويتطلب القرار الذي اتخذه مجلس “الفيفا” موافقة نهائية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.

ونوه “الفيفا” إلى أنه “في العام 2030، ستجمع كأس العالم ثلاث قارات وستة دول، ما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها”.

بدوره أعلن الديوان الملكي المغربي أيضا، قبول الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لملف الاستضافة الثلاثي نفسه.

وجاء في بيان الديوان الملكي: “يزف الملك محمد السادس، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.

وأعرب العاهل المغربي عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.