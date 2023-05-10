الإعلان عن اكتشاف نفطي جديد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية (و1-82/4) في حوض غدامس.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن الاكتشاف جاء من قِبل شركة “تاتنفت” للنفط فرع ليبيا والمشغل لمنطقة العقد 82/4 كطرف ثاني والمرتبطة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج (إبسا) والموقعة في ديسمبر 2005م، وذلك بحفرها واختبار البئر الاستكشافية و1-82/4 (F1-82/4).

وتم حفر البئر الاستكشافية على عمق إجمالي يبلغ 8,500 قدم وتقع على بعد حوالي 330 كم جنوب طرابلس.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن معدل التدفق المحقق هو 1,870 برميل نفط يوميا من الحجر الرملي الديفوني والأوردوفيشي من خلال حجم خانق معين وفقا للتشريعات الليبية.

ويُمثل هذا البئر الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة في منطقة العقد 82/04، حيث قامت شركة “تاتنفت” بحفر هذه البئر كمشغل تحت اتفاقية “EPSA IV” مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مع توزيع حصة الفائدة على النحو التالي: