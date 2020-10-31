الإعلان عن الائتلاف الوطني للاستقرار

تلبية لنداء الضمير والواجب الوطني بضرورة تحمل المسئولية التاريخية في سبيل الوطن ولتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا التقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، ومكوناته وتكتلاته المتعددة، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وأصدرت هذه المنظمات، الوثيقة التي أقروها، ميثاق شرف يُحدد المعايير المرجعية لسياسات “الائتلاف الوطني للاستقرار”.

وتضمنت هذه الوثيقة عدد من القيم والمبادئ تتمثل في النقاط التالية:

الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع. ليبيا دولة مدنية موحدة غير قابلة للتجزئة والتقسيم، يتم فيها التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع. التأكيد على السيادة الوطنية ورفض التدخل الأجنبي. العمل على بناء علاقات خارجية متوازنة أساسها مصلحة الوطن مبنية على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل لتحقيق المصالح المشتركة. احترام الدستور الذي يقره الليبيون في استفتاء كأساس لصون الحقوق وحماية الحريات وأداء الواجبات والالتزام بمدنية الدولة كمسار لا بديل عنه لقيام دولة المؤسسات والقانون. مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومقدمة على أية مصالح أخرى، سواء كانت شخصية أو مناطقية أو عرقية، أو طائفية، أو ما في حكمها. جميع الأعضاء متساوون في الحقوق، ويلتزمون بأداء واجباتهم كاملة، كلا بحسب موقعه ومستوى مسئوليته، بالسعي لترسيخ أسس ومبادئ الائتلاف، والعمل على تحقيق رؤيته ورسالته، وأهدافها الوطنية المشروعة. الالتزام بالشفافية التامة خلال الاجتماعات بين مكونات الائتلاف وأعضائه، والتحلي بالإخلاص والأمانة عند مباشرة المهام العامة في تنفيذ البرامج والسياسات التي تعتمدها الجمعية العامة للائتلاف والتقيد بها. يشترط عند الاختيار أو التكليف لأي مهمة قيادية (تنفيذية أو تشريعية) توفر المؤهل العلمي والخبرة والفاعلية لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص لأفراد المجتمع الليبي. إذكاء روح الاحترام كقيمة مطلقة في التعامل بين الأعضاء المنتسبين وتعزيز التواصل بينهم وبين كافة أبناء الوطن، والابتعاد عن إثارة النعرات والحساسيات لأي سبب كان. التحلي بروح المسئولية وإنكار الذات والعمل بنهج الفريق في المهام والأعمال المنوطة بأعضاء الائتلاف عند تكليف اللجان وفرق العمل التخصصية لتنفيذ خطط وبرامج العمل. يبني الائتلاف أحكامه ويتخذ قراراته في كافة المسائل القانونية والتنظيمية والإدارية والإجرائية والفنية والمالية استنادا على دراسات مستوفاة على الأسس والمعايير العلمية المتخصصة والنافذة، والالتزام بالشفافية، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. التأكيد على مشاركة المرأة والشباب بصورة فعّالة في جميع مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. احترام التراث الليبي المشترك، وحماية التنوع الثقافي للمجتمع الليبي.

يُشار إلى أن الائتلاف الوطني للاستقرار، هو نواة تكتل مجتمعي كبير يضم كافة الفعاليات الاجتماعية المدنية في شرق البلاد وغربها وجنوبها، بحسب القائمين عليه.